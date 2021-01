Järvamaa haigla õendusabi osakonna juhataja Maire Raidvere ütles, et esimesel ja teisel vaktsineerimise nädalal süsti saanutel on nüüdseks ka teine doos kenasti käes. "Need, kes veidi hiljem vaktsineerimist alustasid, on veel ootel ja osa meie töötajatest läheb alles esimesele ringile," rääkis ta.

Raidvere märkis, et kolleegide vaktsineerimisele antud positiivne tagasiside ning teadlikkuse kasv on pannud ka nende majas nii mõnedki töötajad meelt muutma. Kui varem said Järvamaa haigla rääkida umbes 70 protsendist vaktsineeritutest, siis peagi on see arv veelgi suurem.