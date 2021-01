Tegemist on kolmekuise prooviperioodiga, et näha, kuidas Eesti inimesed idee tasuta püsinäitusest vastu võtavad. ERMi direktor Alar Karis peab oluliseks, et tasuta ligipääs Eesti kultuuriloole oleks kõigile ja alati olemas. „ERMi püsinäitus „Kohtumised“ oma mahukusega annab suurepärase ülevaate Eesti kultuuriloost erinevas vanuses külastajatele. Kuna siin on palju vaadata, siis peaks näitust külastama mitmeid kordi. Prii sissepääs võimaldabki mitmekordset külastust palju lihtsamalt,“ selgitab Alar Karis. „Samuti aitab tasuta püsinäitus lahendada ligipääsu maja B poolele, kus toimuvad erinevad kunstinäitused, teatrietendused ja muud sündmused.“