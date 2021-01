Paide gümnaasium siirdus täna koduõppele

Sootla märkis, et tegemist on ühe haigusjuhtumiga, kuid erinevalt eelmisest korrast on karta, et lähikontaktsete ringis on rohkem õpetajaid ning see teeb kooli korraldusliku töö edaspidi veidi keeruliseks. "Püüame tänase päevaga selguse majja saada ning kui lähikontaktseid õpetajaid on mitmeid, pole välistatud et jääme suurema hulga õpilastega mõneks ajaks distantsõppele," selgitas ta. "