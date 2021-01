Küünlakuu algab pakaseliste ilmadega

Laupäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub valdavalt läänekaare tuul 5-10, saartel ja looderannikul põhja- ja loodetuul puhanguti 15, hommikul kuni 17 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Päeval on pilves ilm ning aeg-ajalt sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub läänekaare tuul 5-11, saartel ja looderannikul loodetuul puhanguti 15, saartel kuni 18 m/s. Külma on 1-5 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm ning mitmel pool sajab lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, saartel loodetuul puhanguti 15 m/s. Külma on 3-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3-9, ennelõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 1-6 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7 m/s. Külma on 4-9, kohati 14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma on 2-8 kraadi.

Teisipäeval jätkub madalrõhkkonna nõrgenemine ja õhurõhu aeglane tõus. Öösel sajab kerget lund, päeval on sajuhooge hõredamalt. Puhub mõõdukas lõunakaare, saartel läänekaare tuul. Öö hakul on saartel ja läänerannikul külma 2-8, mandri sisealadel 9-14 kraadi, päeval 2-5 krd ning jäävaba veega rannikul tõuseb temperatuur 0 kraadi lähedale.

Kolmapäeval kujuneb Eesti kohale väike kõrgrõhuhari ja kohati sajab kerget lund. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Öösel on külma 6-11, selgineva taeva korral langeb paar-kolm kraadi madalamale, päeval 2-6 kraadi.