Koeru kogukonnakoosolek lükkub koroona tõttu edasi

Üks kogukonnaliikumise osalisi Kirsika Ilmjärv ütles, et Koeru haridus- ja kultuuriseltsi eestvõttel ellu kutsutud kogukonnakogu tööpõhimõttete ja tuleviku arutelu tuli edasi lükata, sest mitmes aleviku asutuses on koroonasse nakatunuid ja vaja on suuremat ettevaatlikust.