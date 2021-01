Kui üle-eestilised uudised räägivad koroonavaktsiinide tarneraskustest, siis see ei tähenda, et esimese doosi saanud meditsiinitöötajatel oleks oht teisest doosist ilma jääda. Siiani on Järvamaal kõikidele meedikutele, kel jõudis kätte aeg saada teine elupäästev süst, see ka ära tehtud.