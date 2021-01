Telia esindus sulgeb Paides jäädavalt uksed

«Mul on halbu uudiseid,» teatas Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt neljapäeva hommikul. Praegust aega silmas pidades kargas kohe pähe, et nüüd on mõnes Paide asutuses suur koroonakolle valla pääsenud. Aga ei. Alt teatas, et Paides paneb kohe-kohe uksed kinni Telia esindus ja see puudutab paljusid järvalasi, kes kõik Telia internetti, telepilti ja mobiililevi kasutavad.