Unustatud maalid vapimärgi kavaleridest tulid päevavalgele

Direktor Martha-Beryl Grauberg sõnas, et temale oli see paras üllatus, kuigi inimesed maja peal mäletasid, et need maalid kuskil olevat.

Suurtel portreemaalidel on Järvamaa vapimärgi kolm esimest, 1998. aasta kavaleri: loodusteadlane Jaan Eilart, põllumees Alar Ainumäe ja kultuurihoidja Herbert Last. Signatuurid maalidel viitavad, et Viidalepp on need maalinud 1999. ja 2000. aastal.