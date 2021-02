Varjupaikades algab sõbrakuu kampaania "Sõpra tunned sabast!"

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul juhib kampaania tähelepanu MTÜ varjupaikades uut kodu ootavale 300 kassile, kellest mõned on pidanud varjupaigas veetma enam kui kaks aastat. "Traditsiooniliselt kutsume sõbrakuul inimesi, kes otsivad enda ellu karvast sõpra, valima ta varjupaigast. Inimestele, kel ei ole aga võimalik kassi võtta, pakume võimalust tulla püsiannetajaks, et meie juures viibivad kassid jõuaksid oma õige peremehe ära oodata," ütles ta ning lisas, et toetus aitab hoida kasside kõhu täis, tasuda raviarveid ning kanda nende igapäevaste vajaduste eest hoolt.