Kurgitaimed viskavad hoogsalt pikkust

Et praeguseks on kurgitaimed jõudsalt pikkust visanud, tähendab see, et peatselt tehakse aiandis algust ümberistutusega, et taimedel oleks rohkem ruumi sirgumiseks. Eistvere aiandi omaniku Kuido Paimla hinnangul võib kasvuhoones esimese saagi noppida märtsis.