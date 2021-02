Päevinäinud altar läbis uuenduskuuri

Eelmise aasta veebruaris võeti Paide Püha Risti kiriku käärkambri seinalt maha 19. sajandist pärinev maal «Õnnistav Kristus», et see Tallinna restaureerimisele viia. Ennistust vajas ka altarisein, millele maal oli kinnitatud. Tegemist on küllaltki haruldase kodualtariga, mida kirikuskäija iga päev uudistama ehk ei satugi. Üldse on Eestis selliseid altareid teadaolevalt säilinud kaks.