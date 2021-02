Amservi Paide esinduse juhataja Olev Põldme ütles, et esindus müüs eelmisel aastal 82 autot, millest 37 olid kasutatud. 2019. aastal müüs esindus aga 147 autot, neist 48 olid kasutatud. See tähendab, et eelmisel aastal vähenes müük 40 protsenti.