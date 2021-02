Türi valla eelarve ületab 21 miljoni euro piiri

Põhitegevuse tulud on 17,1 miljonit ja põhitegevuse kulud 16,4 miljonit. Põhitegevuse tulem on 0,7 miljonit eurot, mis ei ole piisav laenu teenindamiseks. Laenu tagasimaksed 2021. aastal on 1,56 miljonit eurot ja laenu võtab vald 2,35 miljonit eurot.