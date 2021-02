Võistluse juht Marko Koosa tõdeb, et Lõuna-Eestis valitsevad lume- ja jääolud on peaaegu ideaalilähedased ühe korraliku talveralli läbiviimiseks. "Paraku on viimastel aastatel peaaegu olematute jää- ja lumeolude tõttu talverallide korraldamine olnud võimatu, kuid tundub, et sel aastal on ilmataat rallimeeste soovidele vastu tulnud ja saame korraldada ühe uhke talveralli."