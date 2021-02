Teder selgitas, et muidugi oli keskus koroonaviiruse tulekuks valmis, läbi oli mängitud stsenaariume, kasutusele võetud hulk ennetusmeetmeid, kuid sellest jäi väheks. Nüüd, kus olukord on reaalne, on ikkagi kõik hoopis teistmoodi,» lausus ta.