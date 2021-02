Hooldekeskuse juht Terje Teder ütles, et tänase seisuga on nende üleskutsetele vastanud null vabatahtlikku. "Kaks naist naiskodukaitsest on üksikuteks päevadeks appi tulemas, aga see on ka kõik," märkis ta.

Teder rõhutas, et nad ei arvagi, et vabatahtlikud tulevad "aitähhi" eest tööle. "Ei, me maksame ikka palka, mis selle töö eest on ette nähtud," sõnas ta.

Samuti märkis Teder, et paljud arvavad, et peavad majja tulles kohe eririietuse selga panema ja minema koroonahaigeid põetama. "Aga tegelikult vajavad ju hoolt ka teised hooldekodu kliendid, kes pole haigestunud," selgitas ta.

Tööd on majas küllaga: pesu tahab pesemist, söök tegemist ja serveerimist, ülejäänud hoolealused igapäevaseid tegevusi ja palju muudki veel.

Kui inimene ei taha või kuulub ise riskirühma, ei pea ta Tederi sõnul koroonaosakondadega pistmist tegema. "Kuigi kaitsemaske, kindaid ja muud ennetuseks kasutatavat varustust tuleb ikka kanda," lisas ta.

Kõike seda mida ja kuidas hooldekeskuses teha tuleb, õpetatakse kohapeal. Teder ütles, et on abipalved laiali saatnud ka tervishoiukõrgkoolidesse ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonda, kust loodab abi saada tudengitelt, kuid seni pole vastuseid tulnud. "Paljudes hooldekodudes on kriis juba varasemalt käes ning võimalik, et tudengid on üsna hõivatud," arutles ta.

Aga sellele vaatamata ei kaota Teder lootust. "Ehk ikka leidub Eestimma peal ja ennekõike kohalikus kogukonnas ning Järvamaal inimesi, kes saavad appi tulla. Me oleme tõesti kriitilises olukorras," ütles ta.

Tederi sõnul oli täna hommikuse seisuga positiivse koroonaproovi anndnud 33 hooldekeskuse klienti ning 13 töötajat. "Osade testide vastused on veel tulemata ning on üsna tõenäoline, et nakatunute arv suureneb veelgi," lausus ta.

Ka Koeru hooldekeskuse töötaja Moonika Allmere kutsub üles inimesi appi tulema. "Need on ju meie emad-isad, vanaemad-vanaisad, kes praegu hädasti abi vajavad," kirjutas ta oma Facebooki seinale. Ise pani ta aga vapralt selga erivarustuse ning toimetab julgelt maja peal ringi rohkem kui töökohustused ette näevad.