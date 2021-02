Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt andis teada, et kõik vaktsineeritud on elasid süstimised üle ja on täie tervise juures. "Tõsi, vaktsineeritute hulgas esines kergemaid või raskemaid kõrvaltoimeid 36 tunni jooksul pärast teistkordset süstimist. Aga need möödusid ja enesetunne on nüüdseks kõigil väga hea," lausus ta.

Alt ütles, et kui arstid sellesse vaktsiini ei usuks, siis nad ei laseks seda teha iseendale, enda perele ega enda patsientidele. "Me võtame kokku kõrvaltoimeid iseendi peal ehk tekkinud on huvitav olukord, kus arstid lähevad eesliinile ja lasevad end vaktsineerida ning mitte ainult selleks, et olla kaitstud, vaid ka selleks, et anda patsientidele ja ka üldsusele laiemalt ülevaade, milline enesetunne vaktsineerimise järgselt on," rääkis ta.

Alt lisas, et nad teevad ka ise hetkel kliinilist ravimiuuringut, kus kõik vaktsineeritud perearstid ja pereõed vaatavad 21 päeva pärast üle, kui hästi nad kaitstud on. "Me määrame enda antikehad vaktsineerimise järgselt. Võime hiljem kokkuvõtte anda, mis uuringust selgus," lubas ta.