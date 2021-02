Noorte digipädevuste uuringus „Youth Skills“ osalenud koolijuhtide, õpetajate, teadlaste ja hariduspoliitika kujundajate hinnangul on sellel, et õppetöö on olude sunnil veebi üle läinud, ka positiivne mõju: lastevanemate ja õpetajate omavaheline suhtlus on elavnenud. Tänu sellele on mõlemal poolel tekkinud parem arusaam, milliseid jõupingutusi on vaja teha laste õpetamiseks ja sobiva õpikeskkonna loomiseks.