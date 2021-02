Lastekontsert kannab nime “Kasvan koos muusikaga” ning ettekandele tuleb prantsuse helilooja Camille Saint-Saënsi populaarne süit “Loomade karneval”. Heliteos koosneb neljateistkümnest humoorikast palast ning need on pühendatud erinevatele loomadele. Kuulsaim pala on “Luik”, mida esitatakse sageli nii muusika- kui ka balletilavadel üle maailma.