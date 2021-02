Paide linnameeskond asus mängumehi tutvustama

Et seda ootust veidi lõbusamaks teha, toob meeskond oma sotsiaalmeedias igal esmaspäeval ja reedel fännideni ühe Paide linnameeskonna mängija profiili.

Esimesena teeb otsa lahti #19 Siim Luts, kes on Paide eest löönud 9 väravat ja kogunud saldosse 25 mängu.

Miks on jalgpall südames?

Mait Toom, sest külmas hallis on väravavahi kinnastega palju soojem

Kunagi võibolla tõesti tähendas särginumber minu jaoks midagi, sest mulle väga meeldis number 11. Hetkel on see lihtsalt number mu seljal. Pigem olulisema tähtsusega on klubi vapp mu rinnal.