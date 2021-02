Golden Clubi personaaltreeneri Betti Niguli sõnul on külmaga treenides vastupidavus enamasti parem ning kindlasti tasub rohkem panustada soojendusse enne treeningut. "Soojendusele võiks rohkem rõhku panna, et keha oleks korralikuks sportimiseks valmis. Tasub alustada lühematest treeningutest ja aegamisi intensiivsust suurendada".

"Tavapäraselt on külmas kergem näiteks joosta, kuna kulub vähem energiat südametööle ja ka higistamist toimub vähem. Küll aga võiks vältida trenni, kus vahelduva intervalliga joostakse ja kõnnitakse või tehakse vähem aktiivset treeningut. Kui jooksmisega aetakse keha higiseks ja siis lastakse jälle maha jahtuda, on märksa suurem oht külmetumiseks," märkis ta.

Gjensidige õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuhi Terje Rabe sõnul on külmal ajal ka märksa suurem kukkumise oht. “Talvel sportides on suurem kukkumisoht mitte ainult libeduse tõttu, vaid ka seetõttu, et lihased vajavad eelnevalt pikemat soojendust kui suvel treenides. Soojendusega muutuvad lihased paindlikumaks ja tõenäosus saada vigastust väheneb,” ütles Rabe.

Samuti tasub olla ettevaatlik veekogudel, sest järve või tiigi jää meelitab uisutama nii suuri kui väikeseid. Tuleb arvestada, et tugeva jää tekkimine nõuab pikemat aega miinuskraade ning pluss- ja miinuskraadide vahel kõikumine võib jää hapraks muuta. “Õues tuleb väga madalate külmakraadide korral olla tähelepanelik alajahtumise suhtes, sest see võib kaasa tuua raskeid tagajärgi, kus külmunud käte või jalgade taastusravi võib kesta nädalaid,” hoiatas Gjensidige kindlustusseltsi esindaja.

Nagu öeldakse, siis pole halba ilma, vaid on halb riietus – see käib ka talvise sportimise kohta. "Põhirõhk külma ilmaga treenides on riietusel ning eriti tuleb kaitsta oma pead, käsi ja jalgu. Külma korral on keha eesmärk hoida kehatüvi soojana ning seega koguneb sinna ka suur osa verevarustusest, jättes pea, käed ja jalad külma suhtes kaitsetuks," selgitas Nigul.