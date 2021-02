SA Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke rääkis, et laste regulaarne liikumisharjumus algab kodust ja lasteaiast ning kujuneb edasi koolikeskkonnas. Lapsed ja noored peaksid iga päev liikuma vähemalt tund aega, kuid Tervise Arengu Instituudi kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu kohaselt on selliselt kehaliselt aktiivsed vaid 16% 11−15-aastastest kooliõpilastest. Vähene liikumine aga avaldab mõju kehakaalule, meeleolule ja õpitulemustele. “Arvestades, et lapsed veedavad koolitundides enamiku ajast istudes, võiksid nii õpilased, aga ka õpetajad vahetunnis teadlikult liikumisele tähelepanu pöörata. Liikumine loob uut energiat, pakub vaheldust ja teritab mõttetegevust - uuringud näitavad, et peale aktiivset liikumispausi suudavad õpilased paremini keskenduda,” selgitas Lõoke.