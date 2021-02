Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi põhjal on näha, et üldiselt on Järvamaa arstide palgatase olnud viimastel aastatel Eesti arstide keskmisest palgatasemest 8% võrra väiksem. Möödunud aastal see lõhe aga mingil põhjusel kasvas ning Järvamaa tohtrite töötasu oli Eesti keskmisega võrreldes veelgi väiksem.