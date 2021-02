Eakate osakaal küündib Türi vallas kolmandikuni elanikkonnast

Eesti on vananev ühiskond, see on kõigile hästi teada. Kõige rohkem tuge vajavad eakad ja puudega inimesed. Omavalitsused on siin väga erinevas olukorras. Näiteks Mustvee vallas on puudega ja üle 65aastaste elanike osatähtsus 41%, Räpinas 39% ja Lüganusel 37%, seevastu valglinnastuvas Harjumaal on see näit Rae vallas 10%, Kiili vallas 13% ja Harku vallas 14%.