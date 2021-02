Eesti tanklaturul täiesti uue teenuse näol on tegemist kiire ja operatiivse alternatiiviga autotöökodadele, kus rikkega sõidukite diagnostika protsess on kallis ja võib aega võtta mitu päeva. Olerexis teostab inimene autole diagnostika isesesivalt ning saab koheselt ülevaate auto seisukorrast.

„Diagnostikakeskus on mõeldud sõidukiomanikele, kes väärtustavad aega ning soovivad kiirelt ja neile sobival ajal teada saada, millised võimalikud rikked nende autol esinevad.Testi läbiviimine on täielikult automatiseeritud, mis on tänu juhistele ja mitmekeelsele menüüle äärmiselt lihtsasti kasutatav. Seade väljastab informatsiooni ja personaalse raporti, mis kliendi jaoks ei erine tavapärasest autoteeninduses väljastatavast raportist. Saadud raportiga saab klient vea elimineerimiseks pöörduda autoremonditöökotta ning remondiaja kokku leppida,“ selgitas Olerexi tegevjuht Piret Miller.

Milleri sõnul on uut teenust mõistlik kasutada enne kasutatud sõiduki ostmist või kohustuslikku tehnoülevaatust, et leida üles võimalikud vead. Samuti siis, kui autojuht näeb või tajub, et sõidukil ilmneb mingi tõrge või rike või on armatuuril märgutuli süttinud. Tanklas asuva keskuse eeliseks on kiirus ning ööpäevaringne ligipääs.