Kert Kaasik selgitas, et ta oli õhtul Paide tehisjärve ääres nokitsemas, täpsemalt taliujujatele pinki ja käsipuud ehitamas, kui sattus kokku sealsamas kihutava mootorsaaniga. Järve peale oli ta pikendusjuhtmega vedanud ka ajutise töövalgustuse. Kaasik peatas saanimehe kinni ja palus võtta hoog maha, sest muidu läheb kaabel katki. "Saanijuht tundus olevat mõistlik mees ja lubas, et otsib sõitmiseks uue raja, kuid tõmbas siis täie gaasiga minema," nentis ta. "Kaabel lendas ja sinna see valgus läks."

Kert Kaasik nentis, et Paide tehisjärve ääres on linnavalitsuse loata mootorsõidukiga liiklemine keelatud. "Seal on igaõhtuselt liikvel tervisesportlased, jalutavad emad lastega, lapsed kelgutavad...ja siis on seal saanijuht, kes sõidab sealsamas 50-70 km/h ja seda pimedas," arutles ta. "Minu arvates oli see väga läbimõtlemata tegu."

Kuigi tavaliselt arvatakse, et kõik sellised kihutajad on pigem nooremapoolsed mehed, siis Kaasik kinnitas, et Paide saanijuht oli temast vähemalt kaks korda vanem ehk hilisemas keskeas mees.

POSTITUS:

„Oled tõesti soetanud omale ühe äärmiselt võimsa ja kindlasti adrenaliini pakkuva riistapuu. Oli teine küll pisut pleekinud punases toonis ning ilmselt mitte just eile tehasest välja sõitnud, aga vinge siiski. Ja on väga meeldiv näha, et suudad oma sõiduriista täit potentsiaali kasutada. Aga. Oled oma potentsiaali realiseerimiseks leidnud äärmiselt vale koha. Elukogemust paistis sul olevat vähemalt kaks korda rohkem kui minul, kahjuks jäi eilsel õhtul sul aga headest ideedest kõvasti vajaka. Järveäärsed rajad (ka suusarajad), kus liigub püsivalt suusatajaid, lastega jalutavaid emasid-isasid ning lumist talve nautivaid prouasid, ei ole kohe kindlasti mitte parim koht kiiruskatse korraldamiseks.

Kuna nautisin ka ise parasjagu rannas tööd tehes ilma, siis palusin härral korraks hoo maha võtta ning järgmiste ringidega pisut tempot vähendada (üle tema ringraja jooksis elektrikaabel töövalgusele) ja ehk ka sobivam rada leida (rannas on mootorsõidukiga sõitmine keelatud ilma erilubadeta). Piloot oli sellega lahkelt nõus ning lahkus kohapealt põhjagaasiga. Kaablid lendasid, tuled kustus, tore! Saanimees, võid päeva kordaläinuks lugeda!

Saad kindlasti meie "kangelaste seinale", kus ka teised kangelased, kes meie vabatahlikku tööd "kõrgelt hindavad"! Ei loodagi, et härral oleks piisavalt julgust, et ühendust võtta ning kahjudega tegeleda. Küll aga loodan, et ehk jõuab video sinu laste/sõpradeni, kes loodetavasti ei ole just uhked su tegude üle!

PS! See ei ole üleskutse saanimehele, et pöörduda järgmiseks nüüd mõne taliviljaga põllu peale. Ka see on halb idee. Ole hää, pane saani mootor sooja, samal ajal tee pisut eeltööd, kus kõigile ohutu sõita, ning suundu täiel rinnal talverõõme nautima!,” on Kaasik järve ääres juhtunu postituses kokku võtnud.

Kaasik soovitab oma lehel avaldatud lugu ja videot lugejatel ka jagada. „Ehk jõuab see ka saanimeheni, kes saab siis analüüsida, kas sooritus oli ikka ideaalne,” pakub ta.