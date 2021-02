Polstrituba seadis end sisse kevadpealinnas

«Kus siis meister on?» Mees, kes on autolt maha upitanud kõpitsemist vajava tugitooli või diivani, jääb talle vastu tulnud õblukesele naisterahvale küsivalt otsa vaatama. Naine vaatab sama küsivalt vastu. Tema see meister ongi. Siiani on paljudel esiotsa raske uskuda, et mööblipolsterduse ja kõige sinna juurde kuuluva nokitsemisega saab hakkama ka naisterahvas. Vedrude sidumise ja polstrivahetuse ning klammerdustööd on aegade jooksul ikka õigeks meestetööks peetud.

Katrin Treksler ütleb naerdes, et selliseid olukordi on ette tulnud rohkem kui ühe korra ja küllap on see nii edaspidigi. Temale just meeldivadki kõik need tööd, mille kohta arvatakse, et see pole mingi naistetöö. Seda trotslikumalt ta ütlejatele vastupidist tõestab.