Järvamaa haigla koroonaosakonda tehti kohti juurde

Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et neli kohta tehti osakonda juurde, sest nii pidas vajalikuks Lõuna-Eesti meditsiinistaap. Otsuse kinnitas Eesti haiglate liidu juhatuse esimees doktor Urmas Sule. "Kuigi mõne teise haigla koroonaosakonnas on kohtade arvu ka vähendatud, siis meile otsustati neid lisada mõeldes ennekõike puhangule Koeru hooldekeskuses," põhjendas ta.

Esimesed patsiendid Koeru hooldekeskusest on Müürsepa sõnul majja juba toodud ka. "Nende seas on nii hooldekeskuse kliente kui ka töötajaid. Aga ega nad pole ainsad meie patsiendid. Neid on mujalt ka," märkis ta.