Järvamaale noorsootöö tunnustuskonkursil suuremaid auhindu ei tulnud

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Krista Dreger ja Alexander Arabkin. Aasta huvikooliks valiti Shaté Tantsukool, mis toimib ka omanäolise noortekeskusena. Pikaajalise panuse kategoorias tunnustati valdkonna kolme staažikat eestvedajat.

Iga-aastane tunnustussündmus Noorte Heaks Tänu toimus tänavu virtuaalselt. Tunnustusti jagati 11 kategoorias. Võitjad kuulutas välja haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kelle sõnul ühendab võitjaid innovaatilisus. „Läinud aasta pani noorsootöötajad kahtlemata proovile – kriisiolukord oli kõigile uus ja väljakutseid täis, kuid noorte heaks loodud nutikad ja innovaatilised lahendused on olnud tõeliselt silmapaistvad,“ ütles Kersna. „Noorsootöö mõjutab meie kõigi heaolu, kuna tänased noored loovad tulevikku. Seega on ääretult oluline esile tuua neid, kes noorte heaks tegutsevad.”

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm tõi esile ka koostöö olulisuse. „Noortevaldkonnas mõistetakse hästi, kuivõrd oluline on teha asju koos. Suured teod saavad võimalikuks nii üleriigiliste noorteorganisatsioonide, koostöövõrgustike kui ka noortevaldkonna katusorganisatsioonide kaudu. Oluline on julgeda mõelda raamidest väljapoole ja läinud aasta tõestas sellise mõttemustri edu ehedalt,“ ütles Tamm.

Aasta huvikool hoolitseb noorte vaimse heaolu eest

Noortevaldkonna viieteistkümnendal tunnustussündmusel anti välja 18 tänukirja.

Aasta huvikooli tiitliga tunnustati Tartus tegutsevat Shaté Tantuskooli, mis on tantsuhuviharidust pakkunud juba üle 20 aasta ning panustab aktiivselt valdkondlike võrgustike tegevusse, nagu Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) ja Eesti Tantsuhariduse Liit. Lisaks põhitegevusele pakub tantsukool noortele tuge ka koduste koolitükkide lahendamisel ning toetab nõustamisteenuse kaudu noori nende isiklikes muredes. Ka nõustab Shaté Tantsukool teisi samalaadseid koole mentorina.

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Harku vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialisti Krista Dreger ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöötaja Alexander Arabkin. Mõlemad paistavad silma ka pikaajalise panuse poolest - Dreger on noortevaldkonnas tegutsenud 20 ja Arabkin üle 10 aasta.

Krista Dreger korraldab Fän Clab projektlaagreid ning viib läbi erinevaid koolitusi, et tõsta noorsootöö kvaliteeti. Harku vallas on Krista moodustanud noorteinfo koostöövõrgustiku ning on loonud tingimused selleks, et valla noored saaksid osaleda malevas ja noortevolikogus. Sellel aastal liitus Krista suure Päikeselaagri projektiga, et toetada vähekindlustatud ja lasterikaste perede noori.