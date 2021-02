Paide perearst Ingrid Alt on selles valdkonnas üks Eesti usinamaid ja staažikamaid perearste. Ligi 20 aasta jooksul on tal läbi viinud ravimiuuringuid enam kui tuhande lapsega, nende seas ka imikutega. Praegu osaleb ta näiteks laste gripi- ja RS-viiruse ning pneumokoki vaktsiini uuringus.

"Laste vaktsiinid on alati väga kontrollitud, ühtegi vaktsiini ei minda niimoodi tegema, et me ei tea, kas me võime last kahjustada. Enne on neid saanud täiskasvanud ja vanad inimesed ja alles siis minnakse laste uuringutele," selgitab Alt.