„Koolitoit on teema, mis annab alati põhjust elavaks vestluseks nii ammu kooli lõpetanud täiskasvanute kui ka praegu koolis käivate laste seas. Mõned jagavad oma iidseid mälestusi, teised aga teevad ettepanekuid menüümuudatusteks. Annamegi nüüd soovijatele võimaluse näidata, milline peaks üks ideaalne koolilõuna olema,“ selgitas Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.