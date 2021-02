Graanul Invest sportlaste toetamisest ei loobu

Ta lisab, et oluline on teha lepingud mitte sportlaste, vaid alaliitudega ja panna neisse sisse puhta spordi klausel.

Kirjanen ja Graanul Invest toetavad noori jalgrattureid, aga ka suusaliitu ja võrkpalli. Kirjanen rääkis "Vikerhommikus", et ettevõte toetab just alaliite, et oleks olemas keha, kellele saab esitada vajadusel nõudeid ja vaielda kui vaja.