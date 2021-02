SYNLAB Eesti teenustejuht Karin Kallikorm ütles, et Paide testimispunkt on avalik testimise punkt, kus SYNLAB võtab proove Terviseameti koordineerimisel ning avaliku ruumi võimaldab neile kohalik omavalitsus.

"Paides on linnavalitsus võimaldanud testijatel parkida suures parklas, mis on aiaga ümbritsetud. Aed avatakse testimise ajaks. Aiaga piiratus annab kindluse, et testimisbussil on iga kord saabumisel koht olemas, seega oleme koostöös linnaga leidnud optimaalse võimaluse," avaldas Kallikorm.