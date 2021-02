Koigi põhikoolis aasta algusest eesti keelt ja kirjandust õpetava Igor Kotjuhi jaoks on see oivaline kooslus: "Kui kujutada, et klass on akvaarium, siis üle ukse raamatukokku minek on nagu avamerele väljumine - nii palju raamatud vaatab vastu. Nagu paradiis."