Erikujulise margi on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning margiga koos ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart, mis on kõik müügil Omniva e-poes. Sõbrapäeva margi tiraaž on 70 000 ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Sõbrapäeva postmargi norminaal on 0,90€ ehk Eestisisese lihtkirja tariif.