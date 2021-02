Üheksa kuud kestnud hinnalangus lõppes jaanuaris

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert kirjutab, et hinnakasvu taga oli peamiselt elektri kallinemine (21 protsenti), mis tõstis tarbijahindu 0,7 protsendi võrra. Elektrihind oli Põhjamaade elektribörsil jaanuaris rohkem kui poolteist korda kallim kui eelmisel aastal samal ajal. Majapidamiste elektriarveid tõstis suurem elektritarbimine. Elektritarbimist on tänavu mõjutanud külm talv. Majapidamiste ja ettevõtete elektritarbimine kasvas jaanuaris seetõttu aastaga üheksa protsenti. Eestis on elektri tarbijahinnad olnud väga heitlikud seetõttu, et meie hinnastatistika ei võta arvesse Eesti Energia fikseeritud hinnaga elektrilepinguid, vaid arvestab üksnes elektri börsihindade muutusi.