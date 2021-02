Viimaste päevadega on Järva vald selle näitajaga tõusnud Eesti omavalitsuste tippu. Eilse hommiku seisuga oli Järva vallas haigestumus 1063. Pikalt viirusega kimpus olevas Ida-Virumaal on see 806. Türi vallas on haigestumus viis korda väiksem.