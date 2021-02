"Naiskodukaitse koostas juba varem registri inimestest kel on aega ja tahtmist vajadusel ükskõik kuhu üle Eesti appi minna. Meile on tehtud ka isikukaitsevahendite kasutamise koolitus. Nimekirjas on minu teada üle 50 inimese ja igal nädalal on keegi neist käinud mõnes hooldekodus abiks. Nii ei tulnud mulle Koeru appikutse päris ootamatu mõtlemiskohana," kinnitas Tene Metsma.