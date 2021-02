Programmi 14. lennu osaleja, Tartu Forseliuse Kooli matemaatikaõpetaja Maria Olmann, kes pärjati mullu Tartu aasta tudengiks, sõnas, et Noored Kooli programm on kõige väljakutsuvam ja samas kõige arendavam ja sisukam asi, mida ta on seni teinud. “Lennukaaslased on nii inspireerivad, et mul on au nendega ühte sammu astuda ja koos muutust luua. Kool on nii uuendusmeelne ja energiline, et hea meel on näha kõrvalt nii toimivat juhtimist. Õpilased on nii mitmekülgsed, põnevad ja pidevas muutumises, et see tõukab ka ennast pidevalt arendama,” ütles Maria Olmann. “Iga päev ja iga nädal olen silmitsi uue olukorraga, millele tuleb leida uusi lahendusi. Ja see on põnev!” lisas Noored Kooli osaleja.