„Rohelisemad bussid on ennast tänaseks linnaliinidel juba tõestanud. Avatud toetusega jätkame seda suunda ning rohkemate elektribussidega saavad linnad pakkuda paremat ühistransporti. Uued bussid annavad lisaks heitmevabale transpordile võimaluse analüüsida nende tarbimis- ja laadimisandmeid, millega elektritransporti targemalt edasi arendada. Pikas pildis viime 2030. aastaks kogu maakondliku ühistranspordi taastuvenergiale. Täna avatud toetus on üks samm selle suunas,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Eesti riigil on eesmärk tõsta aastaks 2030 taastuvenergia kasutamine transpordis 14%-ni. Ühistranspordil on siin oluline roll kanda ning kuna KIK-il on kogemus nii biometaani tanklate ja busside kui elektriautode toetustega, on igati loogiline, et keskkonna- ja kliimarahastuse eestseisjatena aitame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil antud toetust ellu viia,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier.