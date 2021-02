Suurem osa Järvamaal kiirust ületavatest ja/või alkoholijoobes rooli istuvatest autojuhtidest tabatakse maakonda läbivatelt suurtelt maanteedelt. See võib olla ka liiklusõnnetuste algpõhjus. Nagu näitab statistika, siis avariisidki on rohkem linnade lähedal ja suure liikluskoormusega maanteel aasta ringi. Pildil on Tallinna–Tartu maantee Mäeküla ristmik, kus eelmise aasta detsembri lõpus põrkasid kokku BMW ja Volkswagen. FOTO: Dmitri Kotjuh