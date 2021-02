Ajal, kui Koerus on koroonaviirusse haigestunuid palju, on Konesko personalijuhi Katrin Perlini ütlust mööda ka nende tehastes kolm inimest jäänud koroonasse ja koos lähikontaktsetena kodus eneseisolatsiooni pidajatega on töölt puudujaid alla 20. «Ärevaks teeb, aga saame hakkama,» lausus ta. «Koos kahe tehase ja administratsiooniga on Koerus tööl 250 inimest, suures kollektiivis saame asjad ümber korraldatud nii, et kõik tellimused on täidetud. Eks igal aastal ole inimesi talvel haigeks jäänud.»