Mullu juulist hakkas levima ka skeem, kui inimestele helistavad kelmid Eestis tegutsevate pankade nimel, veenavad ohvreid, et nende pangakontodel on toimumas kahtlased mahhinatsioonid ning selle tõkestamiseks on vaja helistajale üle anda erinevaid andmed, sh kasutajatunnus või krediitkaardi number ja kaardi tagaküljel olev CVC-kood, ning sisestada libapangatöötaja palvel Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koode, millega kinnitab ohver, seda ise aimamata, oma raha ülekandmise võõrale kontole.

Paul Pihelgas rõhutab, et selliste kelmuste ennetamise võtmesõnaks on oma andmete kaitsmine. „Nii, nagu me ei annaks võõrale inimesele oma rahakotti, ei tohi lasta võõrast ka oma arvutisse. Kelmid saavad arvutisse sisse, paludes alla laadida programmid nagu AnyDesk või TeamViewer, millega pääsevad ligi ohvri andmetele, e-pangale ja sellega ka rahale. Samuti ei tohi telefonivestluses võõrale inimestele öelda oma pangakonto andmeid ega kellegi palvel sisestada PIN-koode. Pole tähtis kelleks helistaja end nimetab või kui veenvat juttu räägib. PIN-koode tohib sisestada ainult tehingute puhul, mille algatajaks olete teie ise,“ lisab Pihelgas.

„Mõni inimene tunneb kohustust kelmi palvetele vastu tulla, eriti kui pakutakse „investeerimist“ või „lisakaitset pangakontole“. Sellised kõned on paraku kelmide leib ja nad on valmis inimesega suhtlema tunde, päevi ja isegi kuid, peaasi, et raha kätte saaks. Inimesed tunnevad siis, et inimene on nende peale aega kulutanud ja oleks ebaviisakas ära öelda,“ ütleb politseinik. „Seega oleks kindlasti paslik see teema pereringis veel kord läbi rääkida, vaadata üle pangaülekannete päevalimiidid ja hinnata, kas kõigi pereliikmete nutiseadmetes on Mobiil-ID või Smart-ID vajalikud, kuid seda igapäevaselt ei kasutata.“