Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub loomaomanikke talvekülmadega pöörama senisest enam tähelepanu oma lemmikloomale, kes elab õues või kellega väljas pikemalt viibitakse. See, et koeral on kasukas ei tähenda alati, et ta ka külma talub paremini kui inimene.