Paide 3000/Ühe kogukonna utoopia

Oliver Issak

Paide Teatri lavastusdramaturg

Üks linn. Mitte eriti suur. Õigemini – päris väike. Raekojaga ja kirikuga, supermarketite ja parkimisplatsidega, lasteaedade, koolide ja kaltsukatega, tehaste ja staadionitega, kergliiklusteede, kohvikute ja kinoga, kus käib palju rahvast, kui näidatakse mõnd uut kodumaist filmi, kus peaosa mängivad needsamad inimesed, kes mängivad selles seriaalis, mille vaatamiseks laupäeva õhtul kogu viieliikmelise perega kolmekohalisele diivanile mahtuda püütakse; puitmajadega möödunud sajandi algusest ja paneelmajadega, mille rõdudel kasvavad värvilised petuuniad; aedadega, mida hoolsad omanikud terve suve väsimatult niidavad ja tänavatega, milles on augud, mida jõudumööda parandatakse, aga nii kui üks saab parandatud, on kohe kolm uut platsis; inimestega, kes käivad päevast päeva tööl ja inimestega, kes ei käi tööl, sest neil ei ole tööd või sellepärast, et nad on oma panuse ühiskonnale juba andnud ja inimestega, kes ei käi tööl, sest – kurat seda teab. Ja inimestega, kes usuvad paremasse homsesse ja inimestega, kes enam ei usu ja inimestega, kes ei tea, mida uskuda.

PAIDE 3000 uurib ühe linna näitel kogukonna ning kunsti suhteid. Projekti keskmes on kaks küsimust: kuidas anda ühele kujutlusvõime kaotanud kogukonnale tagasi võime unistada ning kas ja kuidas saab kunst/kunstnik sellesse protsessi panustada.

Ühed ütlevad, et see on parim linn, kus elada ja teised tahavad siit ära. Ja igal aastal keegi lähebki. Kuhu? Seda ei tea täpselt keegi. Räägitakse, et kunagi mindi kalkuneid kitkuma ja nüüd minnakse paremat elu otsima, aga mine sa tea – äkki valetavad? Ja keegi tuleb juurde. Jah! Tuleb! Eelmisel aastal igatahes tuli! Aga neid on vähem kui neid teisi.

Ja sellel linnal on oma traditsioonid, millest kümne küünega kinni hoitakse, sest tuleb hoida! Sest mis meil lõppude lõpuks muud ikka on kui meie minevik? Selles me võime vähemalt kindlad olla. Seda ei tule keegi meilt ära võtma. Selle me saame panna punasele sametpadjale klaasi alla ja kord aastas välja võtta ja tolmu pühkida. Ja siis on meil muidugi tänane päev. Vahelduva pilvisusega. Nagu need päevad ikka kipuvad olema. Aga tulevik? Jah, tulevik…

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 ütleb: „Eesti suurlinnastub – inimesed, majandus ja teenused koonduvad Tallinnasse ja selle ümber ning ülejäänud Eesti kahaneb. 2000. aastal sotsiaalteadlaste poolt osundatud „Kaks Eestit“ on saanud reaalsuseks.“ Milline on ühe teise Eesti väikelinna tulevik? Milline on ühe väikese linna tulevik maailmas, mida raputavad seninägematud turbulentsid?