2020. aasta liiklusaastat iseloomustasid COVID-19, rohkem kriminaalses joobes juhte ja õnnetusi jalgratturitega

„Varasema kogemuse põhjal on tavaline, et sellised liiklusõnnetused ei toimu juhuslikult. Nende toimumise taga on liiklejate süsteemne ja hoolimatu suhtumine liiklusreeglitesse ning rikkumised, mis ei saa olla juhuslikud ega tule enamikele liiklejatest mõttessegi,“ nentis Ernits.

“Eelmisel aastal tabasime 6669 joobes juhti, mis on pisut vähem kui 2019. aastal. Ent nende hulgas on 4% kasvanud kriminaalses joobes juhtide arv, keda mullu tabati liikluses 2752,“ märkis Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Ta selgitas, et alkoholi tarvitanud juhtide tabamist mõjutas oluliselt kevadine eriolukord, mil ajutiselt peatati nakkusohu tõttu „Kõik puhuvad“ reidid. Kokku tehti liiklusjärelevalve käigus ligi 750 000 joobekontrolli. „Politseile on joobes juhtide tabamisel suureks abiks ka kogukondlik järelevalve,“ kinnitas Kullamäe. „Möödunud aastal laekus Häirekeskusesse rekordiliselt pisut enam kui 11 000 teadet võimalikust joobes juhist.“

2020. aastal saadeti 202 208 trahviteadet kiirus- ja mobiilsete kaamerate tuvastatud rikkumiste kohta, neist 123 169 rikkumist registreerisid mobiilsed kiiruskaamerad. Võrreldes varasemaga on see märkimisväärne kasv, mis on peamiselt tulnud mobiilsete kiiruskaamerate tööaja mitmekordistumisest. „Eriolukorra ajal hakkasime mobiilseid seadmeid kasutama üha enam, sest need võimaldasid teha liiklusjärelevalvet kontaktivabalt,“ selgitas Kullamäe. PPA kasutuses on kokku kaheksa mobiilset kiiruskaamerat.