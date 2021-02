Paide linnapea Priit Värk märkis, et istub Röa küla elanikuna antud küsimuses nii-öelda kahel toolil. Igal juhul oleks tema soov Türi vallale ka kolmandat korda halduspiiri muutmise ettepanek teha, et soovi avaldanud Röa küla kinnistuomanikud saaksid liikuda Paide alla.

Värk lisas, et Türi volikogult saadud vastuskirjas tema hinnangul adekvaatset põhjendust ei olnud, miks halduspiiri muutmisest keelduti. Linnapea leiab, et Türi otsuses on annus silmakirjalikkust. Kui ligi aasta tagasi pöördus Türi vald Seinapalu kinnistute asjus Paide poole, siis oli nende volikogu otsuses kirjas, et "selgituse kohaselt kasutavad Paide linna ja Türi valla piirile jäävate Luisu ja Metsataguse kinnistute elanikud elukorralduslikult Türi valla teenuseid ning loevad ennast oluliselt rohkem Türi valla kui Paide linnaga seotuks." Paide pidas seda põhjendust piisavaks ning nõustus piiride muutmisega. Nüüd kui Röa küla elanikud soovivad Türi alt Paide alla liikuda, ei taha Türi aga vastu tulla.