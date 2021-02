Madalamad liigad valmistuvad jalgpallihooajaks

Eesti meeste jalgpallimeistrivõistlustel on sel aastal II liigas esindatud 12 erinevat maakonda.

Premium liiga, esiliiga ja esiliiga B järel tugevuselt neljandal liigatasemel osaleb 28 võistkonda, kes jaotati kahte piirkonda. Piirkondadeks jaotamisel võeti muuhulgas arvesse sõidukilomeetreid, tippliigaklubide duubelmeeskondade võrdset arvu ja meeskondade varasemat paiknemist eri liigades ja tsoonides. Kokku mängib II liigas üheksa tippliigaklubide duubelmeeskonda.

Enim ehk 12 võistkonda on Harjumaalt, lisaks on Tartu- ning Ida-Virumaalt vastavalt neli ja kolm meeskonda. Ühe võistkonnaga on esindatud Jõgeva-, Võru-, Lääne-Viru-, Saare-, Pärnu-, Rapla-, Järva-, Hiiu- ja Viljandimaa. Järvamaad esindab lääs/lõuna piirkonnas Paide linnameeskond III.

Eesti meeste jalgpallimeistrivõistlustel on sel aastal II liigas esindatud 12 erinevat maakonda.

„Peame väga oluliseks, et jalgpalli mängitakse kõigis Eestimaa paikades ja seepärast on meil eriti hea meel, et meeste II liigas on 12 maakonna võistkonnad," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. „Seejuures on üks liigatase kõrgemal ka Läänemaa ja naiste meistriliigas Põlvamaa võistkond, mis tähendab, et tippliigade ja meeste II liigades on kokku 14 maakonna esindajad."

II liigas pannakse pall mängu märtsikuu viimasel nädalavahetusel, kui meeskonnad tulevad väljakule 27. ja 28. märtsil. Viimane ehk 26. voor peetakse 24. oktoobril.

III ja IV liiga on jalgpallipüramiidis meeste meistrivõistlustel tugevuselt vastavalt viies ja kuues liiga. III liiga on jaotatud piirkonnapõhiselt nelja tsooni ning tänavu lööb neis kaasa kokku 48 võistkonda ehk igas III liiga piirkonnas pallib 12 võistkonda. Sarnaselt on jaotatud ka IV liiga, kuid kolmes tsoonis pallib kuus võistkonda ning põhja tsoon on kaheksaliikmeline.

„Arvukas osavõtt madalamatest liigadest näitab jalgpalli laia kandepinda,“ sõnas Anne Rei. „Uute tulijate seas on mitmete klubide järelkasvumeeskonnad ja Coolbet rahvaliigas edukalt esinenud võistkonnad. Sellist arengut on väga meeldiv näha.“

III ja IV liiga hooaeg avatakse esimeste mängudega 11. aprillil ning viimane voor peetakse 10. oktoobril, millele järgnevad üleminekumängud ning III liiga üldvõitja selgitamine. III liigas mängitakse tavapärasel kodus-võõrsil printsiibil ning IV liigas toimub pärast kevadisi kodus-võõrsil mänge viimastele aastatele sarnaselt meeskondade A-, B- ja C tugevusgruppidesse jaotamine. Kõrgeima tasandi moodustavad iga tsooni kaks paremat, B tasandile pääsevad iga tsooni 3.–4. koha omanikud ja kaks paremat viienda koha võistkonda. Kevadringides saavutatud punkte ja väravaid sügisringidesse kaasa ei võeta, küll aga võetakse kaasa hoiatused ja eemaldamised. A tasandi võitja on ühtlasi ka IV liiga võitja.