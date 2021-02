Kodune meistrisari algab taliralliga

Koduradadele on taaskord võistlema tulemas Hyundai Motorspordi ridadesse kuuluvad 2019. aasta autoralli maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja ning nende tiimikaaslased Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe. Kummagi ekipaaži võistlusautoks on Hyundai i20 Coupe WRC.

Talveralli stardinimekirjast leiab ka Järvamaa taustaga ekipaaže. Nii saab kaasa elada Roland Muraka/Kalle Adleri, Rene Uukareda/Jan Nõlvaku ja Patrick Juhe/Rauno Orupõllu edenemisele.

Viimane Eesti pinnal sõidetud ja meistrivõistluste arvestusse kuulunud talveralli toimus aastal 2015, kui sõideti Võrumaa talveralli, mille absoluutarvestuse võitjateks tulid Sander Pärn - James Morgan.

Võistluse juht Marko Koosa tõdeb, et Lõuna-Eestis valitsevad lume- ja jääolud on peaaegu ideaalilähedased ühe korraliku talveralli läbiviimiseks. "Paraku on viimastel aastatel peaaegu olematute jää- ja lumeolude tõttu talverallide korraldamine olnud võimatu, kuid tundub, et sel aastal on ilmataat rallimeeste soovidele vastu tulnud ja saame korraldada ühe uhke talveralli."

"Hoolimata lühikesest etteteatamisajast, loodame, et võistlejad on uueks hooajaks valmis ning kibelevad juba tagasi rooli taha. Otepää ümbruses paiknevad legendaarsed kiiruskatsed on sõitjate jaoks nauditavad igal aastaajal, kuid talvised olud on tõeliseks maiuspalaks igale autospordisõbrale."

JMV Motors Otepää talveralli võistlusraja kogupikkuseks on planeeritud 266,70 km, millest kiiruskatsed moodustavad 83,94 km.

Koosa sõnul on võistlejaid ees ootamas põnevad ja nauditavad katsed: "Praeguse seisuga oleme võistlustrassile planeerinud kokku neli erinevat kiiruskatset, millest igaüht läbitakse kaks korda. Seega on võistlejaid ees ootamas kaheksa lisakatset, mille hulgas on nii legendaarseid Otepää klassikuid kui ka uusi ja huvitavaid lõike. Erandkorras lubame rajale ka 16-tolliseid piikrehve kasutavad masinad, kuid nendele võistlejatele meistrivõistluste arvestuses punkte ei jagata ning nad paigutatakse stardinimekirja lõppu."

Koroonaviiruse leviku ohust tingituna ei ole pealtvaatajad ralli kiiruskatsetele ega hooldusalale lubatud.

Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Janis Kaal märgib, et epidemioloogiline seis võrreldes eelmise aastaga ei ole paranenud ning seetõttu tuleb ka sel aastal ürituste korraldamisel arvestada kehtivate piirangutega. "Mõistame kõiki rallifänne, kes igatsevad raja ääres omadele kaasaelamist, kuid paraku tuleb meil veel veidi oodata ja ka ise panustada selleks, et olukord normaliseeruks. Ühtlasi soovime Eesti Autospordi Liidu poolt tänada kõiki võistluste korraldajaid, kes vaatamata keerulistele oludele leiavad siiski võimalusi, et autospordivõistlused toimuda saaks."

Janis Kaalu sõnul käib tagaplaanil töö selle nimel, et autospordihuvilised saaksid kogu hooaja vältel ekraanide vahendusel rallil toimuval silma peal hoida ja omadele virtuaalselt kaasa elada. "EAL on oma koostööpartneritega välja töötamas lahendust, kuidas praegustes tingimustes autospordivõistlused huvilistele virtuaalselt kättesaadavaks teha. Loodetavasti saame juba lähiajal jagada sel teemal positiivseid uudiseid."

Otepää talverallile antakse start 13. veebruari hommikul kell 8 Tehvandi spordikeskuses asuvast hoolduspargist. (JT)