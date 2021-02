Loquiz on location based quiz ehk asukohapõhine viktoriin, mis on üles ehitatud veebikeskkonda. Ülesannete lahendamisel ja küsimustele vastamisel põhineva maastikumängu on kokku pannud erinevate õppeainete õpetajad, mistõttu tuleb noortel panna proovile nii oma koolis omandatud teadmised kui ka osavus. Mäng toimib n-ö odomeetri põhiselt, kus isikliku nutiseadme GPS mõõdab läbitud distantsi ja annab märku, kui aeg on ülesanne lahendada või küsimustele vastata. Arvestust peetakse alg,- põhi,- ja keskkooli vanuseastmete põhiselt.